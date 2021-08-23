140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
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140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Polis ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 Pakistanlı düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada sınır dışı etmek için evrakları hazırlanan göçmenler, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde 14 gün karantinada kaldı.

Jandarma tarafından üst araması yapıldıktan sonra otobüslere bindirilen düzensiz göçmenler, jandarma eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin 95'inin Lahor, 45'inin ise İslamabad'a yarın uçakla gönderileceği öğrenildi.

140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Haberler
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