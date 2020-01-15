Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi
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Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Erzurum'da polis kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında bir aracın yakıt deposunda 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

15.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:39
Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi

'da kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında bir aracın yakıt deposunda 14 kilo 450 gram sakızı ele geçirildi.


Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale polis kontrol noktasında durdurulan plakalı araçta yapılan aramada aracın yakıt deposunda 14 adet pet şişe içerisinde 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 İran uyruklu şahıs hakkında tahkikat başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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