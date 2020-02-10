Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi
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Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi

ERZURUM'da, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

10.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:16
Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi
'da, merkez ilçeler , ve ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları; soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya,Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar ?11 Şubat 2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi. 

Valilik, diğer ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Erzurum'da kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.


- Erzurum
Kaynak: DHA
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