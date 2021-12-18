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Erzurum'da 121 mahalle yolu kardan kapandı

Erzurum'da 121 mahalle yolu kardan kapandı
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 121 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 121 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıkla yağan ve dün geceden itibaren bazı noktalarda etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 121 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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