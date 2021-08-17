Erzurum'da 12 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Erzurum'da 12 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da 12 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde, 12 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 12 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde selin bastığı yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da devam ediyor.

Arama çalışmalarına, AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçık yığınlarını tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrolden geçiriyor.

Tünelin çıkış kısmından delinmeyen ortadaki 75 metrelik bölüme sondaj vuran ekipler, buraya uzatılan borularla Aksöyek'in bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaşan ekipler, tünel içinden iş makineleriyle tahliye yaparak arama çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, zorlu arazi şartları ve çamurla kaplı tüneldeki çalışmaları sonucu yaklaşık 270 metre ilerleyebildi.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 12 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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