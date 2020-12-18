Erzurum'da 11 bin 500 öğretmen, 165 bin öğrenci kitap okuyor

ERZURUM'da başarıyı artırma programı kapsamında düzenlenen kampanya ile 11 bin 500'e yakın öğretmen ve 165 bin öğrenci her gün yarım saat kitap okumaya başladı.

ERZURUM'da başarıyı artırma programı kapsamında düzenlenen kampanya ile 11 bin 500'e yakın öğretmen ve 165 bin öğrenci her gün yarım saat kitap okumaya başladı. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, sosyal medyada da ilgi gören kampanyaya katılımın sevindirici olduğunu bildirdi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrenciler için kitap okuma kampanyası başlattı. Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında 14 Aralık'ta başlatılan kampanyaya okullarda görev yapan 11 bin 500 öğretmen ile yaklaşık 165 bin öğrenci katılıyor. Öğrence velilerinin de destek verdiği okuma kampanyası hafta için saat 19.30-20.00 saatleri arasında yapılıyor. #ErzurumErbaplaOkuyor etiketiyle sosyal medyada ilgi gören kampanya pandemi süresince devam edecek.

Erzurum'da başarıyı artırmak için başlattıkları programla 6 hedef belirlediklerini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak, öğrencilerimizi fiziksel, ruhsal bedensel anlamda sağlıklı yetiştirmek, çağın gerektirdiği bilgi becerileri kazandırmak, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme motivasyonlarını artırmak, okullar arasında imkan farklılıklarını azaltarak öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarını azaltmak, öğrencilerimizde olumlu davranış şekli oluşturmak erdemli öğrenci yetiştirmeyi amaçladık. Bunun için il genelinde öğrenci öğretmen ve velilerimizin katılacağı kitap okuma kampanyası düzenledik" dedi.Kampanyayla öğrencilerin akademik başarısının artacağını, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanacağını ifade eden Kaygusuz, şunları söyledi:

"Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme motivasyonları artacak, öğrenciler arasında öğrenme farklılıklarını azaltmış olacağız. ERBAP'da ortaya koyduğumuz amaçların hepsine hizmet edecek bir kampanya başlatmış olduk. 11 bin 500 öğretmen, 165 bin öğrencimiz, veliler neredeyse bütün Erzurum'u kapsayan bir çalışma ortaya koymuş olduk. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İdareci ve öğretmenler bunu yakından takip ediyor. Kampanya pandemi süresince devam edecek. Hafta için her akşam 19.30- 20.00 saatleri arasında yarım saat kitap okuyoruz. Ben de veli olarak çocuklarıma kitap okuyorum. Yarım saat yeterli olmuyor, bazen bunu 1- 1,5 saate kadar uzatabiliyoruz. İl genelinde Erzurum halkının benimsediği, beraberce yapmış olduğumuz bir faaliyet ortaya çıktı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN