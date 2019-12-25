Erzurum'da 11 ayda 166 şirket kuruldu

25.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:05

TOBB 2019 Ocak-Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.



TOBB 2019 Ocak - Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde, 10,16, ülke toplamında ise yüzde 0,21'lik oran gösterdi. Erzurum kurulan şirket sayısı bakımından bölgede 4'üncü sırayı aldı.



ERZURUM OCAK - KASIM 2019 VERİLERİ



TOBB Birikimli kurulan ve kapanan şirket verileri Erzurum sonuçlarına göre, ilde 2019 yılının on bir ayında 166 şirket, 8 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak - Kasım ayları toplamında 25 şirket, 6 kooperatif tasfiye işlemi görürken; 30 şirket, 7 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.



ŞİRKET KURULUMU BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM



TOBB verilerine göre 11 ayda Erzurum'da 166, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 243, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 446 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 633 şirket kurulumu gerçekleşti. 11 aylık bazda Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA toplamında yüzde 68,31, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 37,21 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,16'lık pay edindi.



KURULAN KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM



Ocak - Kasım 2019 döneminde Erzurum'da 54, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 141, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 318 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 937 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 38,29, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 16,98 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 5,76'lık pay gösterdi.



KUDAKA BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER



DOSİAD analizlerine göre, 2019'un Ocak - Kasım ayları arasında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde, 243 şirket, 11 kooperatif ve 141 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2019'un 11 ayı toplamında bölgede 40 şirket, 10 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 45 şirket, 10 kooperatif ve 129 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.



KUZEYDOĞU ANADOLU BİRİKİMLİ VERİLER



Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 446 şirket, 14 kooperatif ve 318 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 62 şirket, 15 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 62 şirket, 15 kooperatif ve 322 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER



TOBB Kurulan ve kapanan şirket verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizler bazında, göre bu yılın 11 ayında Doğu Anadolu Bölgesinde bin 633 şirket, 40 kooperatif ve 937 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019'un ocak - kasım ayları toplamında 219 şirket, 36 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 277 şirket, 51 kooperatif ve 738 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.



BÖLGE İLLERİ ŞİRKET KURULUM DAĞILIMI



Ocak - Kasım ayları toplamında, Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller Malatya ve Van oldu. Dönemde Van'da 315, Malatya'da 301, Elazığ'da 213, Erzurum'da 166, Bitlis'te 124, Ağrı'da 92, Bingöl'de 88, Muş'ta 68, Erzincan'da 67, Hakkari'de 65, Kars'ta 51, Iğdır'da 47, Tunceli'de 23, Ardahan'da 13 şirket kuruldu.



BÖLGE İLLERİ KÜÇÜK İŞLETME KURULUM DAĞILIMI



Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumunun kaydedildiği il 208 işletmeyle Van oldu. Dönemde Ağrı'da 63, Bingöl'de 26, Bitlis'te 47, Elazığ'da 107, Erzincan'da 78, Erzurum'da 54, Hakkari'de 59, Kars'ta 28, Malatya'da 155, Muş'ta 27, Tunceli'de 12, Van'da 208, Ardahan'da 21, Iğdır'da ise 65 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA