Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30

Erzurum'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Artvin'den Erzurum'a seyir halindeki bir aracı Uzundere ilçesinde şüphe üzerine durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında valiz ve karton kutular içerisinde 102 şişe kaçak içki ile 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA