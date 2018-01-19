Erzurum'da "1001 Hatim" Duası Edildi

Erzurum'da, yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve İslam alimi Pir Ali Baba tarafından başlatılan "1001 Hatim" geleneği kapsamında okunan hatmi şeriflerin duası cuma namazı öncesi yapıldı.

Kentte 16. yüzyılda İslam Alimi Pir Ali Baba tarafından başlatıldığı bilinen '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde cami ve ibadethanelerde bir ayı aşkın süredir okunan hatmi şeriflerin son duası tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Genç-yaşlı çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda önce Erzurum Müftülüğüne bağlı Hafızlar Korosu ilahilerle Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, burada yaptığı konuşmada, 1001 Hatim'in Erzurum'a has bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Erzurum'un güzel adeti ve geleneği 1001 Hatim, Pir Ali Baba ile başlayan yaklaşık 500 yıldır Kur'an ile hasbihal olma ve Kur'an sofrasında bulunma aşkıyla bu güzel anı burada yaşayan bütün Müslümanlara selam olsun. Sizin dünyada Kur'an-ı Kerim'e olan bu dostluğunuz ahirette de şefaatinize nail olsun." dedi.

Organizasyonda emeği geçen ve Pir Ali Baba'dan bugüne kadar eli Kur'an tutan, gönlünde Kur'an sevdası olan bütün Müslümanlara duacı olduklarını dile getiren Albayrak, "Biz bu topraklara vatan dediğimizden bugüne İslam'ın mührünü vurmaya ve uygulamaya gayret ettik. Bu toprakların vatan edilmesinde emeği olan başta şehitlerimiz olmak üzere bedenlerini hainlere karşı siper eden bütün asker ve polisimize dua gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un havası sert, insanı mert ve gönülleri iman dolu Kur'an şehri olduğunu aktaran Albayrak, Erzurumlunun Kur'an ile olan muhabbetinin sözde değil özde olduğunu aktardı.

"Bu millet, ezan ve bayrak için Halisdemirler gibi silahını çekip şehadete koşar"

Albayrak, Erzurum'un Diyanet İşleri Başkanlığında en çok görevli personeli olan ikinci şehir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum ile ne kadar iftihar etsek azdır. Biz de Kur'an-ı Kerim bir marka olmuştur, 1001 Hatim geleneği de bu markanın ete kemiğe büründüğü halidir. Bu memleket üzerinde oyunlar devam ediyor, vatana ve millete en büyük hainliklerden biri de bu milleti sırtından hançerleyecek şekilde devletin silahını, tankını ve uçağını kullanacak kadar hainleşen bir güruha karşı bu milletin imanı 15 Temmuz'da Kur'an ile yoğrulan imanı karşısında buldu. İşte Erzurumlu'nun okuduğu hatimler ve 70 bin civarında kurslarımızda hafızlık yapan çocuklarımızın okuduğu Kur'an o gün hainlere kalkan oldu. Bu millet, ezan ve bayrak için Ömer Halisdemirler gibi silahını çekip şehadete koşar."

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Sula da bu yıl geleneğe katılımın yüksek olduğunu ve 35 bin 512 hatmi şerif okunduğunu kaydetti.

Program, konuşmaların ardından Müftü Sula'nın yaptığı hatmi şeriflerin duasının ardından sona erdi.