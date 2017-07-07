Erzurum'da 07.07.2017 yoğunluğu

Özel bir günde "evet" demek isteyenler, Erzurum'da yine nikah dairelerinin yolunu tuttu



ERZURUM - Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe özel bir günde "evet" demek isteyenler, Erzurum'da yine nikah dairelerinin yolunu tuttu. Yakutiye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü, 07.07.17 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftleri özel bir organizasyonla karşıladı. Belediyede bugün 27 çiftin nikahı kıyılırken, gelin ve damada ayrıca çam fidanı hediye edildi.

Erzurum'da nikahlarını sayısal olarak özel bir günde kıydırmak isteyen genç çiftlerin adresi yine Yakutiye Belediyesi oldu. 27 çiftin özel bir anlamı olsun diye nihakını bu günde kıydırdığı Yakutiye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nde birbirinden renkli görüntüler oluşurken, nikah sarayı hem özel olarak süslendi, hem de çiftlere çam fidanı armağan edildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Mensur Akdemir, genç çiftlerin rakamsal açıdan özel buldukları günlerde nikah yoğunluğu yaşandığını belirterek, aynı yoğunluğun 07.07.17 tarihi için de yaşandığını söyledi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un talimatıyla bu özel gün için kendilerinin de hazırlık yaptıklarını anlatan Akdemir, "Çiftlerimize biz de 07.07.17 sürprizi yaptık. Nikah dairemizi hem bu özel gün için süsledik, hem de nikahını kıydığımız çiftlerimize çam fidanı armağan ettik. Bu özel günde tam 27 çiftimizin nikahını kıydık, mutluluklarına şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.



Nikah saatleri bile 17.00 oldu

Öte yandan nikahlarının 07.07.17 tarihinde kıyılması için aylar öncesinden başvuru yapan Nazım Çakmak ve Neslişah Turan çiftinin nikah saatleri de 17.00'ye denk geldi. Nikah günlerinin özel bir tarihe gelecek olmasını anlamlı bulduklarını ve bu yüzden böyle 07.07.17 tarihini tercih ettiklerini anlatan damat Nazım Çakmak, "İnsan ömründe belki en değerli ve en özel günlerden biri. Özellikle de saat 17.00'yi ayarladık. İnşallah bugünü iyilik ve güzelliklerle hatırlarız" diye konuştu.

Yakutiye Belediyesi'nde 07.07.17 günü dolayısıyla yaşanan nikah yoğunluğunun ilerleyen saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.