Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, AA'nın
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ve AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Tuncel, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri" fotoğrafına oy veren Tuncel, haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Tuncel, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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