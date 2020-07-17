ERZURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye dağıttırdığı tohumlar başak verdi
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ERZURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye dağıttırdığı tohumlar başak verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye dağıttırdığı tohumlar başak verdiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçinin kullanımına açıldı.

17.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye dağıttırdığı tohumlar başak verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçinin kullanımına açıldı. Hazine arazileri ile çiftçilerin nadasa bıraktığı 23 bin dekar alanda, buğday ekimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 1293 çiftçiye verilen yazlık buğday tohumları, başak verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açma kararı aldı. Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Bingöl, Muş ve Sivas'ta belirlenen araziler, çiftçinin kullanımına açıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için Erzurum'daki 12 ilçede 1293 çiftçiye yazlık buğday tohum desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, buğday ekimi yapılan tarlaları yerinde gezerek, incelemelerde bulundu. Ekilen yazlık buğday tohumlarının çok güzel sonuç verdiğini bildiren Osman Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatları doğrultusunda, 'Bir metrekare arazimiz boş kalmasın' ifadeleri kapsamında ilkbahar sezonu başında bir kısım hazine arazileri, il müdürlüğümüze, bakanlığımız veya maliye bakanlığımız tarafından tahsis edildi. Hem bu arazilerin değerlendirilmesi hem de çiftçilerin nadasa bıraktığı, boş arazilerin değerlendirilmesi adına ilkbahar sezonunda Erzurum genelinde yaklaşık 23 bin dekar, 460 ton yazlık buğday ekimini gerçekleştirdik. Biz zaman zaman bu tarlalarda dağıttığımız tüm buğdayların kontrolünü yapıyoruz. Sonucu ne olduğu, verim durumunun ne olduğuna bakıyoruz. Ektiğimiz bu yazlık tohumlar, çok harika sonuçlar verdi. Çiftçiler de bu konuda memnuniyetlerini ifade ediyor. Hatta gelecek yıllardaki tohumlarını almak, bu konuda desteklerin devamı konusunda çiftçilerimizin özel talepleri var. Önümüzdeki süreçte bakanlığımızın bütçe imkanları doğrultusunda çiftçilerimize yardımcı olacağız. Gördüğümüz şu ki; ekilen buğdaylar çok harika bir çıkış sağlamış. İnşallah güzel bir verim bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bir karış boş arazimiz kalmayacak şekilde bu ekimlerimize devam edeceğiz. Erzurum genelinde yem bitkisi ekimimizde çok yoğun. Yaklaşık 1,5 milyon dekar hububat, 900 bin dekar civarında da yem bitkisi ekimimiz var. Son yaptığımız saha çalışmalarında gerek hububat alanlarımızda gerek yem bitkisi ekim alanlarımızda bugün itibariyle bir sıkıntı yok. İnşallah önümüzdeki 10- 15 günlük bir süre içerisinde tabi bir afet olmaması durumunda güzel verimler bekliyoruz" diye konuştu.

ERZURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye dağıttırdığı tohumlar başak verdi

Kaynak: DHA

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