ERZURUM Çoruh Nehri'nde su içen boz ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi
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ERZURUM Çoruh Nehri'nde su içen boz ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Çoruh Nehri'nde su içen boz ayılar vatandaşlar tarafınrda görüntülendiERZURUM'un İspir ilçesinde Çoruh nehrine su içmeye inen boz ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

ERZURUM Çoruh Nehri'nde su içen boz ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi
18.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:40

Çoruh Nehri'nde su içen boz ayılar vatandaşlar tarafınrda görüntülendi

ERZURUM'un İspir ilçesinde Çoruh nehrine su içmeye inen boz ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Erzurum'un İspir ilçesinde araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, Çoruh nehrine su içmeye gelen ayıları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde Çoruh nehri kenarında koşturan ayılar yeraldı. Aynı bölgede vatandaşlar bu kez tek başına Çoruh nehrinde su içtikten sonra ot yiyen ayının görüntülerini çekmeyi başardı. Sakin bir şekilde arazide gezen ayı dağa tırmanarak gözden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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