ERZURUM Çöken binada inceleme yapıldı Çöken binada inceleme yapıldıERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı boş binanın enkazında inceleme yapıldı.

Çöken binada inceleme yapıldı

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı boş binanın enkazında inceleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mühendislerin incelemesinin ardından riskli bulunan diğer binalarla ilgili de yıkım kararı verilecek. Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kimsenin olmadığı binadaki göçük sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile AFAD ekipleri, yıkılan binanın enkazında araştırma başlattı. Göçük altında birisinin olabileceği ihtimalini değerlendiren AFAD ekipleri, polisten vatandaşları alandan uzaklaştırmasını istedi. Göçük alanının boşaltılması üzerine ekipler enkazda ses dinlemesi yaptı.

RİSKLİ BİNALAR YIKILACAK Sabah saatlerinde binanın etrafı ve sokağa girişler bariyerler çekilerek güvenlik nedeniyle kapatıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı kentsel dönüşüm ekibinde görevli mühendisler bina çevresinde inceleme yaptı. Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermedi. Riskli bulunan evlerdeki ailelerin de binalarına girişlerine izin verilmedi. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından riskli bulunan binalar için de yıkım kararı verilecek. Yıkılma kararı verilecek evlerdeki aileler ise belediye tarafından başka yerlere nakledilecek. EŞYALARIMIZ İÇERİDE KALDI

Yıkılan binanın yanındaki evde oturan Abdullah Yılmaz, büyük bir gürültü ile balkonlara koştuklarını söyledi. Yılmaz, Felaket bir ses geldi. Evimizde sarsıntı hissettik, deprem oldu sandık. Eşyalarımız içeride kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz Gece yakınlarımızda kaldık. Devlet büyüklerimiz inşallah yardım ederler. Tek umudumuz o, başka ne yapacağız Evimiz yıkılacak büyük ihtimalle. Kira fiyatları yüksek, bizim imkanlarımız el verse zaten buralarda oturmayız. İnşallah mağdur etmezler bizi dedi.

KOMŞUNUN KORKUDAN DİLİ TUTULDU

Komşusunun korkudan dilinin tutulduğunu belirten Leyla Edis ise yaşananları şöyle anlattı

Akşam evde çay içiyorduk. Bir gürültü geldi, hepimiz balkonlara çıktık. Acayip bir toz duman, göz gözü görmüyordu. Bir yerler yıkıldı ya da yandı dedik. Tozun içerisinde bile koştuk. 'İçeride kimse var mı' diye seslendik, ev boş dediler. Millet çok korktu, arka mahallelerden geldiler. Gece evleri boşaltıldı. Aileler çıktı, eşyaları duruyor şu anda. Ağlayanlar oldu 'Eşyalarımız var' diye. Yan komşu 'Bizim binalar sallandı' dedi. Kadının dili tutulmuştu. Yaşlı bir teyze vardı, o merdivenler düşmüş. Önce bir ses geldi, nakliye arabası geçti. Biz araba bir yere girdi sandık. O geçti, ev çöktü. Arabayı kullanan adam döndü, geriye baktı. Biz dedik ki o çarptı öyle mi yıkıldı acaba. Yoksa deprem mi oldu Büyük bir afat oldu.

Kaynak: DHA