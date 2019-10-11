Erzurum çocuk evlerine, kahraman türk kadınlarının ismi verildi

11.10.2019 09:23

Çocuk evlerine, kahraman Türk kadınlarının ismi verildi

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yurt sisteminden villa ve apartman dairesi sistemine geçti. Nenehatun ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde yaptırılan tek katlı evlere, kahraman Türk kadınlarının, başarılı sanatçıların ve bilim insanlarının isimleri verildi. Zübeyde Hanım, Kara Fatma, Hayme Ana gibi isimlerin evlere verildiğini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, amaçlarının çocuklarının gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kız çocuklarının kaldığı Nenehatun Çocuk Eveleri Sitesi'ndeki ve erkek çocuklarının kaldığı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'ndeki evlere, Türk kadınlarının, başarılı sanatçıların ve bilim insanlarının isimlerini verdi. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 10 adet tek katlı evlere; Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Hazreti Musa'yı Firavun'dan koruyan Asiya Ana, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana ile milli mücadelenin kahramanı Kara Fatma ve çok sayıda kahraman kadının ismi ve kısa özgeçmişleri yazılı tabelalar asıldı. Erkek çocukların kaldığı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'ndeki 5 eve ise İbrahim Hakkı, Nurettin Topçu gibi Erzurum'un bilim ve sanat dünyasındaki tanınan kişilerin isimleri verildi.

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, tarihimizde ve kültürümüzde yer alan bu isimleri çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla evlere verdiklerini söyledi. İlbaş, Tarihimizde, kültürümüzde, varlığımızla bunu temsil edecek, kişilik gelişimi sağlayabilecek ortam oluşsun diye çocuk evlerimizin her birisine ayrı bir isim verdik. Bu isimler tesadüfen seçilmedi. Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede çok ciddi anlamda mücadelesini ortaya koymuş, silahıyla cephede yer almış, vatanın bağımsızlığı için mücadele etmiş bir kahramandır. Asiye Ana, Hazreti Musa'nın hamisidir. Hazreti Musa'yı Firavun'un sarayında büyütmüştür, belki ilk koruyucu ailedir diyebiliriz Asiye Ana için. Diğer tarafta Hayme Ana, Hüma Hatun, Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde Ana gibi isimler evlere verildi dedi.

15 TEK KATLI EV, 11 DAİRE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yurt mantığından ev sistemine geçtiğini kaydeden İlbaş, Erzurum'da 169 çocuğu 15 tek katlı ev ile 11 apartman dairesinde barındırdıklarını söyledi. İlbaş, ev sisteminin çocukların kişiliklerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Apartmanlarda yaşayan çocuklara komşularının ilk etapta olumlu yaklaşmadığını kaydeden İlbaş, Çocukların komşuluk ilişkilerini gördüklerinde, apartman sakinleri de çok memnun olmaya başladı. Evlerde bakıcı anneleriyle kalan çocuklar apartmanlardaki komşularına bayram ziyaretine gitti, arkadaşlarıyla oyun oynadı. Çocuklar toplumla iç içi oldu. Toplum içinde hem daha sağlıklı hem de kişilik açısından güzel bir ortamda yetişiyorlar. Toplumdan ayrıştırılmış bir durumdan daha öte, toplumla iç içe oluyorlar. Bu da onların kişisel gelişmelerine katkı sağlıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA