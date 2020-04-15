ERZURUM Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını kullanıyor Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını kullanıyorERZURUMLU ciritçi İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım aracı yerine atını kullanıyor.

Ciritçi, toplu ulaşım yerine atını kullanıyor

ERZURUMLU ciritçi İsa Ula, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım aracı yerine atını kullanıyor. Köyden ilçe merkezine 'Okçu' adlı atıyla gidip, alışveriş yapan Ula, "Günümüzde en güvenli yolculuk bu" dedi.

Merkez Aziziye İlçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ömertepe Dilimli köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İsa Ula, koronavirüsle en iyi mücadeleyi atıyla birlikte veriyor. Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü'nde oynayan Ula, salgın nedeniyle maçların iptal edilmesi üzerine atını ulaşımda kullanmaya başladı. Köyde çiftçilik yapan İsa Ula, evinin ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine ahırdan çıkardığı atıyla gidiyor. Dörtnala sürdüğü Okçu ile gittiği ilçe merkezinde vatandaşların meraklı bakışları arasında atını marketin önündeki ağaca bağlayıp alış-veriş yapan İsa Ula, daha sonra tekrar köyüne dönüyor.

İnsanların kabusu haline gelen koronavirüsle mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen İsa Ula, "Yıllardır cirit oynuyorum. Ama hastalık nedeniyle maçlarımız iptal edildi. İlçe merkezine gitmem gerektiğinde bugünlerde sağlıklı olduğunu düşünmediğim halk otobüsünü kullanmıyorum. Evimin önündeki ahında duran atımı çıkarıp onunla gidiyorum. Hem atım antrenman yapmış oluyor hem de ben kendimi daha güvende hissediyorum. Salgın nedeniyle köyümüzden çıkmıyoruz. Sadece tarlalarımızın ekimini yaparken çıkıyoruz. Beni atla alış-veriş yaparken görenler şaşırmıyor değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA