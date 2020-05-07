ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor

ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor
07.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:57

'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyorERZURUM'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan 'cağ kebabı', ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmezi.

'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor

ERZURUM'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan 'cağ kebabı', ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmezi. Cağ kebabının coğrafi işaretinin Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alındığını anımsatan restoran işletmecisi Muammer Tanhaş, "Cağ kebabı için Erzurum genelinde günlük 200 civarında kuzu kesiliyor. Bu da şehrin ekonomisini canlı tutuyor" dedi.

Erzurum'daki popülerliğini her daim koruyan ve kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de damaklarında unutulmaz bir lezzet bırakan cağ kebabı, yaz- kış sofraları süslüyor. Bölgenin 9 coğrafi işaretinden biri olan cağ kebabının, Türkiye genelinde marka bir lezzet olduğunu söyleyen işletmeci Muammer Tanhaş, Erzurum'da 40'a yakın cağ kebabı satan iş yerinin bulunduğunu belirtti. Bu iş yerlerinde günlük toplam 200'e yakın kuzunun kesildiğini vurgulayan Tanhaş, "Erzurum'a yolu düşen herkes bunun tadına bakar. Cağ kebabının lezzeti etinde saklıdır. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte tamamen organik olarak kekik otları ile beslenen kuzuların eti kebaba ayrı bir lezzet katar" dedi.

YAPILIŞINI ANLATTI

Cağ kebabı etinin özel olarak hazırlandığını ifade eden Tanhaş, "Kuzu kesilir, karkas et bir gün bekletilir. Et, kemik ve sinirlerden tek tek ayıklanır. Soğan, yoğurt ve karabiberle terbiye edilir. Terbiyeli et üç gün dinlendirildikten sonra şişe dizilerek, odun kömüründe pişirilir. Cağ kebabının yanında müşteriye süzme yoğurt, çoban salata, soğan salatası ve ezme ikram olarak yani ücretsiz veriyoruz. Bu tadı bugüne kadar sevmeyeni ise görmedim. Cağ kebabını yemeden Erzurum'dan dönenlerin, gezisi şüphesiz eksik kalır. Yolu Erzurum'a düşen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

'KARGOYLA GÖNDERİYORUZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece paket ya da online satış yaptıklarını sözlerine ekleyen Tanhaş, "Bu salgın hastalık bile cağ kebabına olan ilgiyi azaltmadı. Erzurum dışında olanların da bu tattan eksik kalmaması için kargoyla gönderiyoruz" dedi.

ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Haberler
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Serdar Ortaç Nur Yerlitaş
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Cep Telefonu
Şu an buradasınız: ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 09:09:10. #1.15#
title