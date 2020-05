ERZURUM 'Cağ kebabı' için her gün 200 'kuzu' kesiliyor

ERZURUM'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan 'cağ kebabı', ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmezi. Cağ kebabının coğrafi işaretinin Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alındığını anımsatan restoran işletmecisi Muammer Tanhaş, "Cağ kebabı için Erzurum genelinde günlük 200 civarında kuzu kesiliyor. Bu da şehrin ekonomisini canlı tutuyor" dedi.

Erzurum'daki popülerliğini her daim koruyan ve kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de damaklarında unutulmaz bir lezzet bırakan cağ kebabı, yaz- kış sofraları süslüyor. Bölgenin 9 coğrafi işaretinden biri olan cağ kebabının, Türkiye genelinde marka bir lezzet olduğunu söyleyen işletmeci Muammer Tanhaş, Erzurum'da 40'a yakın cağ kebabı satan iş yerinin bulunduğunu belirtti. Bu iş yerlerinde günlük toplam 200'e yakın kuzunun kesildiğini vurgulayan Tanhaş, "Erzurum'a yolu düşen herkes bunun tadına bakar. Cağ kebabının lezzeti etinde saklıdır. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte tamamen organik olarak kekik otları ile beslenen kuzuların eti kebaba ayrı bir lezzet katar" dedi.

YAPILIŞINI ANLATTI

Cağ kebabı etinin özel olarak hazırlandığını ifade eden Tanhaş, "Kuzu kesilir, karkas et bir gün bekletilir. Et, kemik ve sinirlerden tek tek ayıklanır. Soğan, yoğurt ve karabiberle terbiye edilir. Terbiyeli et üç gün dinlendirildikten sonra şişe dizilerek, odun kömüründe pişirilir. Cağ kebabının yanında müşteriye süzme yoğurt, çoban salata, soğan salatası ve ezme ikram olarak yani ücretsiz veriyoruz. Bu tadı bugüne kadar sevmeyeni ise görmedim. Cağ kebabını yemeden Erzurum'dan dönenlerin, gezisi şüphesiz eksik kalır. Yolu Erzurum'a düşen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

'KARGOYLA GÖNDERİYORUZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece paket ya da online satış yaptıklarını sözlerine ekleyen Tanhaş, "Bu salgın hastalık bile cağ kebabına olan ilgiyi azaltmadı. Erzurum dışında olanların da bu tattan eksik kalmaması için kargoyla gönderiyoruz" dedi.

