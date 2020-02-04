Erzurum Büyükşehir ve Bulgaristan'ın Bansko belediyeleri arasında iş birliği protokolü

04.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:10

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bulgaristan'ın Bansko Belediyesi arasında, iki kentteki kayak merkezlerinde enerji tasarrufunun sağlanması ve ekosistemin korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, protokol kapsamında hazırlanan "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi"nin detayları görüşüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yaptığı konuşmada, Palandöken'in, kış turizmi açısından önemli merkez olduğunu söyledi.

Palandöken'in, Bulgaristan'ın Bansko şehrindeki kayak merkeziyle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Aynalı, "Kış turizminin giderek arttığı Palandöken ile Bansko'da, enerji sarfiyatının önüne geçilmesine ve turizm sektörün ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal yollardan karşılayarak çevreyi koruma altına almaya çalışıcağız. Çok önemli maliyet kalemi olan enerji giderlerini ortan kaldırıp, aynı zamanda ekosistemi koruma altına alarak örnek bir çevreci yaklaşım sergilemiş olacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında, Bansko ile Erzurum kış turizm merkezlerinde ortak çalışma yürüteceklerini kaydeden Aynalı, "Enerji maliyetini en aza indirmek ve ekosistemi korumak için teknik heyetlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise önemli yatırımlara destek verdiklerini belirtti.

Turizm merkezlerine önem verdiklerini aktaran Demirdöğen, "Palandöken dağının daha büyük yatırımlara açılacağını ve daha büyük yatırımların yapılacağını düşünüyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi bu şekildeki yatırımlara destek vereceğiz ve desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bansko Belediye Başkan Vekili Sashka Vachkova da kış turizmi merkezlerindeki çevreyi korumak için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Projenin son toplantısının gerçekleştiğini ancak iş birliğinin devam edeceğini anlatan Vachkova, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Erzurum ile Bansko belediyelerinin 15 Ocak 2019'da imzaladığı protokol çerçevesinde, Palandöken ile Bansko kayak merkezlerindeki enerji kullanımı üzerine araştırma ve teknik inceleme yapıldı.

Çalışmaların ardından elde edilen sonuçlarla kış turizm merkezlerindeki enerji tasarrufunun sağlanması ve enerji kullanımıyla ekosisteme verilen zararların önüne geçişmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA