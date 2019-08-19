Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden enerji hamlesi

19.08.2019 10:59

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce katı atık depolama alanına kurulan tesisle metan gazından 11 ayda 10 bin megavata yakın elektrik üretimi gerçekleştirildikten sonra Aziziye ve Yakutiye ilçelerine kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) hizmete alınmaya hazırlanılıyor. GES'lerden aylık 700 megavat elektrik üretilmesi planlanırken, büyükşehir belediyesi bütçesine de 500 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Adaçayı Mahallesi arazisindeki katı atık depolama alanında biriken metan gazını enerjiye dönüştürmek için çalışma başlattı. Geçen yılın Temmuz ayında hizmete alınan tesiste bu yılın Haziran ayına kadar 10 bin megavata ulaşan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirildi. Metan gazını elektriğe dönüştürerek, çevreyi koruyucu adım atan büyükşehir belediyesi, enerji üretiminde güneş enerji santralleri kurmak için adımları da attı. Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde 2 GES kurma çalışmalarında sona gelen büyükşehir belediyesi, santrallerden ayda 700 megavat elektrik üretip, 500 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

'BÜYÜKŞEHİR OLARAK KAYITSIZ KALAMAZDIK'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, doğal kaynaklardan enerji elde edilmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Tüm dünyanın artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini ve bu kaynaklardan ilkinin de güneş enerjisi olduğunu anlatan Başkan Sekmen, enerji yatırımlarının bu yüzden güneş enerjisini değerlendirmeye yönelik olarak yapılmaya başlandığını bildirdi. Güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir enerji kaynağı oluşturma noktasında Erzurum'un önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Sekmen, "Şehrimizde günlük ortalama güneşlenme süresi 8 saati buluyor. Bu da yıllık bin 700 saate tekabül ediyor. Hem güneşli gün sayısı ve hem de güneşlenme süresi göz önünde bulundurulduğunda Erzurum'da, güneş enerjisi yatırımlarının sahip olduğu önem çok daha iyi anlaşılmış olunacaktır. Bunun yanında kış mevsiminin uzun olması ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması da, yansıtma katkısı açısından güneş ışınlarını müthiş bir enerji kaynağı haline getirmektedir. Erzurum'da böyle bir nimet varken, Büyükşehir Belediyesi olarak buna kayıtsız kalamazdık" diye konuştu.

'METAN GAZININ ÇEVREYE ZARARINI ÖNLEDİK'

Belediye olarak metan gazından enerji elde etmeyi başardıklarını dile getiren Başkan Sekmen, karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazının çevreye zarar vermesini önlediklerini hem de ürettikleri elektrik enerjisiyle kurum bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti. Geçen yıl Temmuz ayında devreye giren tesiste bu yılın Haziran ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisinin 10 bin megavata ulaştığını açıklayan Sekmen, şunları söyledi:

"Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları oluşturabilmek çok büyük bir önem taşıyor. Biz de bu bağlamda işe güneş enerji sistemleriyle (GES) başlamıştık. Şehrimizin muhtelif noktalarında kurduğumuz GES'lerle Erzurum'daki çok önemli bir potansiyeli değerlendirmiş olduk. Bununla da yetinmeyerek evsel atıklardan enerji üretilmesi sürecine yoğunlaştık ve bunu da başardık. Bu yatırımlarımızın her birisi, aslında şehrimiz ve bölgemiz için model olma niteliği taşıyor. Dolayısıyla özel sektörün ilgisini de bu yöreye çekmiş oluyoruz. Erzurum'u sahip olduğu kendi değerleri ve potansiyelleri üzerinden geliştirmeye, güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz."



Kaynak: DHA