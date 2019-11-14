Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile eğitimde iş birliği anlaşması imzalandı

14.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:29

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.



Rektörlük makamında gerçekleşen törene Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Mehmet Sekmen katıldı.



İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Başkan Sekmen, şehir olarak üniversiteye sahip olmanın avantajlarını her zaman bildiklerini ve yapılan iş birliği anlaşmaları ile bu avantajı değere dönüştürdüklerini ifade etti. İmzalanan bu protokolün ilk olmadığını vurgulayan Başkan Sekmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bundan evvel de üniversitemizde değişik alanlarda kente hizmet etme noktasında protokoller imzaladık. Üniversitemiz ile en son, belediye personelimize yönelik yapılacak sınavların Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapılması noktasında mutabakata varmıştık " hatırlatmasında bulundu.



Bugün de eğitim-öğretim alanında koordinasyonu sağlamak için bir araya gelindiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurumlarda yürütülmekle olan eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin ve öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesi hususlarında, öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması amacıyla iş birliğini içeren bir anlaşma gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.



"Belediyemiz ile Şehrin Gelişimine Katkı Sunmayı Hedefliyoruz"



Yeni Nesil Üniversite kapsamında iç ve dış paydaşlar ile ilişkilerin en üst seviyede tutulduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bilimsel çalışmalarının yanında tüm ortakları ile koordinasyonu sürekli diri tuttuklarını aktardı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de, Atatürk Üniversitesinin en büyük paydaşı olduğunu ve sürekli iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, şehri ilgilendiren, Erzurum'un sorunlarını inceleyen ve bunlara çözüm önerileri geliştirecek her türlü çalışma ile yakından ilgileniyoruz. Bu protokol bağlamında, Erzurum şehrinin sosyo-ekonomik sorunlarını ele alan, gelişme kalkınma sorunları ya da göç, kentleşme ve benzeri sosyal problemlerine çözüm üretmeyi hedefleyen bir ortaklık ile şehrimize yeni bir hizmet daha yapmış olacağız" dedi.



Bunun sonucunda hem üniversitenin kendi bilgi birikimi havuzuna katkı sağlarken, bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi ile şehrin gelişimine katkı sunulacağına dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı: "Bu protokol ile hem Erzurum'un entelektüel birikimi verimlilik kazanacak hem de beraberinde somut olarak ortaya konulabilecek ve konulmuş olan problemlere çözüm önerileri geliştirilecek. Bu anlamda hem üniversitenin hem belediyenin uzun vadeli iş birliği ile ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünü amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



Program, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman'ın geliştirilen projeler hakkında yaptığı sunum ile sonra erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA