Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi - Haberler
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Hemşehrilerimizin kaliteli olan suyumuzu çok daha düşük maliyetle tüketebilmesi için kadim şehrimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Güncel, Haberler

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