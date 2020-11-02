Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in Muş ziyareti
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in Muş ziyareti

02.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:56
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in Muş ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya'yı ziyaret eden Sekmen, kentte yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Asya, tarihi hizmet binasının girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Göletli Park, Şehirlerarası Otobüs Terminali projelerinin maketleri üzerinden Başkan Sekmen'i bilgilendirdi.

Sekmen ve Asya daha sonra iki belediyeden teknik ekiplerin katılımıyla Soğucak köyündeki içme suyu kaynağının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Sekmen'e ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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