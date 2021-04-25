Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap

Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat gibi cevap verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat gibi cevap verdi.

Başkan Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi: "Ermeni diasporasının alçak oyunlarına alet olan ABD yönetimini, bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden savunmasız ve masum 30 bin Müslüman-Türk ahalinin Ermeni çeteleri (Hınçak, Taşnak ve Ramgavar) tarafından hunharca katledildiği vatan şehri Erzurum'dan şiddetle telin ediyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları safsatadan ibarettir. 24 Nisan tarihi bir yalanın anıldığı gündür. Asıl soykırım Ermeni çeteleri tarafından Anadolu'da yapılmıştır. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetliyoruz. Ermeni çeteleri, Doğu'da, Erzurum'da, Cinis'te, Tazegül'de, Alaca ve Ilıca'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, Yanıkdere'de, Karskapı'da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy ve Horasan'da 'Müslüman Türk Soykırımı' gerçekleştirmiştir. Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen ABD Başkanı Biden, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919'da Erzurum'da

soykırımın yapıldığı yerleri, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere'yi gezerken 'İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler' itirafında bulunmuştur. Hal böyleyken ABD Başkanı'nın yalan ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!" - ERZURUM

Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap
Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Sekmen'den ABD Başkanı Bıden'e tokat gibi cevap - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:56:18. #1.16#

title