Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den birliktelik vurgusu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, video konferans sistemi üzerinden buluştuğu ilçe belediye başkanlarıyla bu kez yüz yüze görüştü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, video konferans sistemi üzerinden buluştuğu ilçe belediye başkanlarıyla bu kez yüz yüze görüştü.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine geçilmesiyle Sekmen, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'yi makamında ağırladı.

Sekmen, yeni dönemde birlikte güzel çalışmalar yapılacağını ifade ederek, belediyenin ilçelerde yapacağı çalışmalar hakkında başkanlara bilgi verdi.

İlçelerin potansiyellerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sekmen, "Her ilçemizi kendi özelindeki potansiyelleriyle değerlendirmeye ve ön plana çıkartmaya gayret ediyoruz. Bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan gerek şehir merkezi ve gerekse ilçelerimizi ilgilendiren çalışmalarımızı da aksatmadık. Önümüzdeki artık yeni bir dönem var, bu dönemde de yine işbirliği içerisinde çalışmaya ve halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA