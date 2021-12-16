Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sekmen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğrafına oy veren Sekmen, haber de Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Sekmen, birbirinden özel anların yakalandığı fotoğraflara tek tek baktığını, en iyi fotoğrafa karar verirken oldukça zorlandığını söyledi.