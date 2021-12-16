Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sekmen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğrafına oy veren Sekmen, haber de Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Sekmen, birbirinden özel anların yakalandığı fotoğraflara tek tek baktığını, en iyi fotoğrafa karar verirken oldukça zorlandığını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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