Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Kovid-19 aşısı yaptırdı

04.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:52
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Kovid-19 aşısı yaptırdı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan aşının ikinci dozu uygulandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan aşının ikinci dozu uygulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, yazılı açıklamasında, Kovid-19'u yenmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaiye devam ettiğini ifade eden Sekmen, "Aşı sıram geldi ve kıymetli sağlık çalışanlarımızın yanında yerimi aldım. Aşı inşallah bu salgın illetini yenmemizde en etkili silahımız olacak. Hep beraber bunca zamandır gösterdiğimiz özeni sürdürelim. Kazanan biz olacağız." dedi.

Sekmen, ekiplerin, bir yandan kamuya açık tüm alanlarda dezenfektasyon çalışmalarını yürütürken diğer yandan da salgınla mücadele konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için sürekli sosyal medya ve iletişim enstrümanlarını kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Sekmen'e kentteki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde CoronaVac aşısının ikinci dozunun uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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