Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki yol çalışmalarını denetledi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hınıs, Karayazı ve Tekman ilçelerindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hınıs, Karayazı ve Tekman ilçelerindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Sekmen, yol yapımı için saha çalışmalarının devam ettiği Hınıs, Karayazı ve Tekman ilçelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmette eşitliğin esas olduğunu söyledi.

Yol ve ulaşımın medeniyet anlamına geldiğini belirten Sekmen, "Bir ayrım yapmaksızın kadim şehrimizin her köşesine gelişimi ve değişimi taşıyoruz." dedi.

Sekmen, "Erzurum'da hizmete başladığımız günden bu yana tonlarca asfalt döktük ve binlerce kilometre yol yaptık. İlçelerimizin her biri ayrı güzel ve özel. Bu yüzden ilçelerimizdeki eksiklikleri gidermek ve insanımızın memnuniyetini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Hınıs'taki incelemelerini Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren ve AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ile gerçekleştiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Hınıs ilçemizdeki Tanır, Akören, Kolhisar, Karaağaç, Bahçe, Erbeyli, Tellitepe ve Beyyurdu mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Parmaksız, Bayır, Demirci, Yolüstü ve Şahverdi mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız."

Kaynak: AA