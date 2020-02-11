Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen esnafla bir araya geldi

11.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:46

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı tüm meslek odalarının temsilcileri ile yöneticilerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, Erzurum ekonomisi için kenetlenme çağrısında bulundu.

Hareketin olduğu her yerde bereketin de olacağını vurgu yapan Sekmen, "Bizim gayemiz Erzurum'da işte bu hareketliliği mümkün hale getirmek." ifadesini kullandı.

Sekmen, Erzurum'un geçmişten beri ticaret merkezi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehrin kodlarında ticaret, zanaat ve esnaflık kültürü var. Dolayısıyla bu şehirde ticari canlılık oluşturmak için el birliği ve işbirliğine ihtiyacımız var. Esnafımızın bu şehrin itici gücü ve lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan önceliğimiz ve amacımız, bu lokomotife güç kazandırmaktır. Şehirde oluşturmaya çalıştığımız çekim alanının özünde de işte bu gaye yatıyor. Çünkü bu şehir ne kadar cazip hale gelirse, bir o kadar da hareketli olur. Esnafımız bizim baş tacımız ve şehrimizin ekonomisini ayakta tutan yegane dinamiklerimizdir."

Sekmen, toplantıda, esnaf odası temsilcilerinin görüş, beklenti ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA