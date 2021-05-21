Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
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Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi

Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehrin mülki ve idari erkanı ile kamu kurumu yöneticileri, STK temsilcileri ve vakıf yetkilileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen "Engellilerin Karşılaşmış Olduğu Problemler" konulu toplantıya katıldı.

Şehrin mülki ve idari erkanı ile kamu kurumu yöneticileri, STK temsilcileri ve vakıf yetkilileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen "Engellilerin Karşılaşmış Olduğu Problemler" konulu toplantıya katıldı.

Erzurum'da yaşamlarını sürdüren özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için düzenlenen "Engellilerin Karşılaşmış Oldukları Problemler" konulu çevrim içi toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile ilçe belediye başkanları, il sağlık müdürü, aile ve sosyal hizmetler il ve ilçe müdürleri, iş kurumu, sosyal güvenlik, gençlik ve spor, milli eğitim il ve ilçe müdürleri ile konu hakkında çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Moderatörlüğünü Milletvekili Selami Altınok'un yaptığı toplantıda, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif biçimde yer almasını sağlamak amacıyla atılan adımlardan bahsedildi ve özel gereksinimli bireylere daha erişilebilir bir yaşam ve yaşam alanı oluşturmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

"Engelsiz üniversite parolasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Erzurum Teknik Üniversitesi adına toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise ETÜ'nün özel gereksinimli öğrenci ve personellere yönelik yapmış olduğu çalışmalardan söz ederek engelsiz üniversite parolasıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte tüm öğrencilerin eşit eğitim alma hakkına kavuştuğunu aktan Rektör Bülent Çakmak, herkes için yaşanabilir bir kampüs hayatını sağlayabilmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Fikir alışverişiyle devam eden toplantı, katılımcıların dilek ve temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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