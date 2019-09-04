Erzurum bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları adliyeye çıkarıldı

04.09.2019 16:38

Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları adliyeye çıkarıldı

ERZURUM'da dün gece bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için giden bir grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki gruptan 5 kişi silahların ateşlenmesi üzerine yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

DEFNELİDİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Muhammet Emin Yımaz'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Merkez Palandöken ilçesindeki Sagıp Efendi caminde ikindi namazında kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz asri mezarlığında yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi

Olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen ve polis tarafından gözaltına alınan A.Ş, M.G, R.Ş, O.D, G.A, K.Y, O.D. ve Y.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar polisin aldığı geniş güvenlik önmeli altında mahkemeye çıkarıldı.

Kaynak: DHA