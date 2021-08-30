Erzurum-Bingöl kara yolu trafiğine helikopterli denetim
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Erzurum-Bingöl kara yolu trafiğine helikopterli denetim

Erzurum-Bingöl kara yolu trafiğine helikopterli denetim
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle Erzurum-Bingöl kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle Erzurum-Bingöl kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını trafiğin yoğun olduğu Erzurum-Bingöl kara yoluna çevirdi.

Buradaki trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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