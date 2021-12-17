ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ; ÖĞRENCİLER KARDA HALAY ÇEKTİ - Haberler
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ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ; ÖĞRENCİLER KARDA HALAY ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da dün akşam satlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da dün akşam satlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Karın yadığını gören üniversite öğrencileri yurtlarından çıkarak bahçede halay çekti.

Geçen haftayı güneşli ve mevsim normalinde sıcak geçiren Erzurum'da, meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı dün saat 21.00'de başladı. Dün gece yağan karın sevincini yurtların bahçesine çıkarak halay çeken üniversetile gençler çıkardı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücedele ekipleri de kaldırımlardaki karları temizledi. Kar gündüz havanın ısınması ile birlikte etksini yitirdi. Yağışların önümüzdeki gülerde de devam edeceği bildirildi

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ; ÖĞRENCİLER KARDA HALAY ÇEKTİ

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ; ÖĞRENCİLER KARDA HALAY ÇEKTİ

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ; ÖĞRENCİLER KARDA HALAY ÇEKTİ

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