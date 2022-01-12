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Erzurum beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum beyaz örtüyle kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan tarihi Yakutiye Medrese, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese adeta görsel şölen oluşturdu. Erzurumlular tarihi yapılar önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, belediye ekipleri karlı yollarda temizlik çalışması yaptı.

(Şahap Gürler-İHA)

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