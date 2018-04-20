Erzurum Beah'ta Kornea Nakli Yapıldı

Uzun süredir kornea nakli için bekleyen 78 yaşındaki Mehmet Pekgüzel isimli bir hastaya Atatürk Üniversitesi Göz bankası Müdürü Doktor öğretim üyesi Sadullah Keleş'in katkılarıyla Bölge Hastanesi Göz Kliniği doktorları Op.Dr. Mustafa Yıldırım ve Op.Dr.Sedat Alper Çimen tarafından katarakt müdahalesi ile birlikte kornea nakli yapıldı.

Yapılan müdahale ilgili konuşan Op.Dr. Mustafa Yıldırım; "20 Şubat tarihinde Erzurum BEAH göz kliniğimize müracaat eden 78 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Pekgüzel isimli vatandaşımızın yapılan muayenesinde sol göz görme yetisini kaybetmiş, sağ gözün ise kısmen gördüğünü tespit ettik. Hastamıza özellikle sağ gözün yeniden görme yetisi konusunun anca nakille mümkün olabileceğini söyledik.İlk aşama gerekli tedaviyi başlattık.Hastamıza nakil için uygunluğu anlattıktan sonra süreci beklemesi için taburcu ettik.Sonrasında bu gün itibarı ile Atatürk Üniversitesi göz bankamızda uygun kornea bulununca hastamızı nakil için davet ettik. Hastamız Mehmet Pekgüzel hastanemize gelince hemen yatırdık bir sonraki gün ise ilk olarak gözdeki katarakta müdahale ettik sonrada nakli gerçekleştirdik. Ameliyat yapılım esnasında hastamıza hem katarakt hem kornea naklini aynı anda yaptık bu ameliyatlardan sonra önemli olan hastaların sıkı bir şekilde takip edilmesi bu hastamızı da tam tedavi sonuçlanıncaya kadar takip edeceğiz" dedi.

Dr. Yıldırım, bu ameliyatı BEAH'ta ilk kez yaptıklarını ifade ederek, "Göz kliniği olarak ilk olarak yaptığımız bu ameliyatın başarılı olmasının ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başhekim Dr. Mahmut Avcı ise hastanın sağlığına kavuşmuş olduğu mutluluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Mustafa Yıldırım ve Op.Dr. Sedat Alper Çimen ve misafir öğretim üyesi olarak gelip destek veren ve Doktor öğretim üyesi Sadullah Keleş'e servis ekibine Hastanemiz Başhekim yardımcısı Op.Dr. İbrahim Ahıskalı'ya Doktor öğretim görevlisi Başhekim yardımcımız Orhan Deliceye teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanenin ismine layık olmayı hedeflediğini kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocalarımızın sayesinde ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Bir kaç alanda marka ve referans hastane olmayı hedefliyoruz. Tüm kliniklerimizde bu vizyon ve ufuk var. İnşallah daha güzel sağlık dolu işlere imza atacağız" - ERZURUM