ERZURUM Basketbolla engelleri aştılar

07.08.2019 09:40

Basketbolla engelleri aştılar

Çocuk felci, kanser, doğuştan ve kaza nedeniyle engelle tanışan Erzurumlu 13 gencin hayatı 7 ay önce kurdukları basketbol takımı ile değişti. Gençlik Spor Engelli Basketbol takımı bu yıl Erzurum'u Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü ligde mücadele edecek. Basketbolun hayatlarını değiştirdiğini söyleyen Sebahattin Demirtaş, Özel sporcu sandalyemiz olursa ligin tozunu atarız. Aksi takdirde basketbola veda edebiliriz ki bu da bizi çok üzer dedi.

Çeşitli tarihlerde geçirdikleri kazalar ya da hastalıklar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahküm kalan gençler, Erzurum'un ilk Engelli Basketbol Takımını oluşturdu. Basketbol ile hayatlarına renk katan 1'i kadın 13 sporcu, Erzurum'u 3'üncü ligde temsil edecek. Haftada 4 gün antrenman yaparak lige hazırlanan basketbol takımının tek isteği Özel Sporcu Sandalyesi. Antrenmanlarda sokak sandalyelerini kullandıklarını söyleyen sporculardan Sebahattin Demirtaş (24), Nasıl ki bir futbolcunun krampona, bir tenisçinin rakete ihtiyacı varsa bizim de Özel Sporcu Sandalyesine ihtiyacımız var. Yedi ay önce bu işe gençlik spordaki hocamız Ali Ekber Erol'un bizleri evlerinden çıkartıp tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştırması ile başladı. Burada adeta yeniden doğduk. Ama yeteri kadar destek göremedik. Sokak sandalyeleri ile pes etmeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Maçlara kadar sandalye bulamazsak zaten bizi ligden düşürürler. Hayalimiz de başlamadan sona erer. Bir sandalyesinin fiyatı 15 bin lira. Bize 10 tana olsa yeterli diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen özel engelli servisiyle evlerinden alınarak, salona getirilen engelli sporcular, neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Ali Ekber Erol, Bu arkadaşların çoğu evlerinde hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Adeta hayata küsmüşlerdi. Bunlarla tek tek konuşup kurmayı planladığım takımdan bahsettim. Hepsinin yüzünde gülücükler oluştu. Kimi 'yaparım' dedi kimisi de 'olur mu' dedi. Biz 13 kişi ile takımımızı kurduk. Çoğu sokak sandalyesi ile antrenman yapıyor. Bu hem çok zor hem de sakatlanmalara neden olabilir. Elimizde olan bir kaç özel sporcu sandalyesi var ama onların çoğu da arızalı. Bu yıl Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü ligde mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım olduk. Ekipmanımız, malzememiz, forma eksiğimiz var. Bu hayallerin yıkılmaması için hayırsever işadamlarından büyüklerimizden destek bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA