Erzurum başkan sekmen pat diye gördüğünüz erkeğin peşine düşmeyin

02.11.2019 12:49

Başkan Sekmen Pat diye gördüğünüz erkeğin peşine düşmeyin

Erzurum'da düzenlenen 'Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlere evlilik tavsiyelerinde bulundu. Gençlere evlenmeden önce bin kez düşünmelerini öneren Başkan Sekmen, genç kızlara ise, Pat diye gördüğünüz bir erkeğin peşine düşmeyin. Sorun soruşturun, anne-babanızla istişare edin, sonra karar verin tavsiyesinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi ile KADEM Erzurum Temsilciliği tarafından 'Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu' düzenlendi. Rektörlük Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen ve üniversitelilerin büyük ilgi gösterdiği sempozyum saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan'ın konuştuğu açılış bölümünde kürsüye gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, boşanmalar ve velayet konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını söyledi. Her toplumun kendine has bir medeniyet anlayışı olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, Bizim de millet olarak büyük bir medeniyetimiz ve medeniyet tasavvurumuz var. Bize maalesef 200 yıldan beri dayatılan bir batılı olma anlayışı var. Biz şimdi batılı mı olacağız, yoksa mensubu bulunduğumuz medeniyetin bir ferdi mi olacağız Biz mensubu bulunduğmuuz medeniyetin bir ferdiyiz istesek de istemesek de. Elbette toplumların bir takım değer alışverişleri olur. Bir takım değerlerin geçişleri olabilir. Ama öyle değerler vardır ki asla öbür medeniyetler o değeri kabul etmez, edemez. Yaşanan sıkıntı burada. Biz gençlerimize evlenmeden önce nasıl bir eş bulacak, nasıl bir eş anlayışı var, bunları mutlaka vermemiz lazım. Bunları okullarda vereceğiz. İki gencimiz sokakta buluşuyor, pat diye bakıyorsun evleniyor. İşte bu evlilik kısa süreli olur, uzun süreli olmuyor. Eşin tanınması, bilinmesi lazım. 'Ben kiminle evleniyorum, gelenek göreneklerime, aile anlayışıma uyuyor mu' diye düşünmesi lazım diye konuştu.

Gençlere peygamberin eşlerine nasıl davrandığının öğretilmesi gerektiğini kaydeden Sekmen, eşlerin çok basit sebeplerden boşanma kararı aldıklarını bildirdi Boşanan ailelerin çocuklarının çok sevgiye muhtaç, sevgiden ve merhametten yoksun, saygısız olduklarını ifade eden Sekmen, şu tavsiyelerde bulundu

Evlenmeden önce bin kere düşünelim. 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum, birbirimize uygun muyuz, değil miyiz 'Kafede gördüm' diyorsun ama yaşantısını, aile yapısını öğren. Sonra ailelerimiz birbirine uyum sağlamıyor. Genç kızlarımıza sesleniyorum; Pat diye gördüğünüz bir erkeğin peşine düşmeyin. Sorun soruşturun, sonra anne babalarınızla istişare yapın. İstişare çok önemli müessesedir. Bu delikanlıyla evleniyorum ama ne iş yapar, hali nedir, inceledikten sonra karar verelim.

Sempozyumda daha sonra KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA