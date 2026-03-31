Erzurum basının duayen ismi Feridun Fazıl Özsoy hayatını kaybetti

Erzurum basının duayen ismi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu onursal başkanı Feridun Fazıl Özsoy hayatını kaybetti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulları, onursal başkan Feridun Fazıl Özsoy'un vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayınladı.

"Acımız sonsuz: meslek büyüğümüzü, rehberimizi kaybettik" başlığıyla yayınlanan mesajda" Doğu Anadolu basınının ulu çınarı, cemiyetimizin ve federasyonumuzun Onursal Başkanı, yol göstericimiz ve kıymetli ağabeyimiz Feridun Fazıl Özsoy'u kaybetmenin derin ve tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DAGC ve DGF Yönetim Kurulları mesajda şunları kaydetti: "O, sadece bir gazeteci değil; bu mesleğin ahlakını, vakur duruşunu ve Anadolu'nun sesini her platformda savunan bir ekoldü. Bizlere bıraktığı en büyük miras, kaleme olan sadakati ve meslek ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığıdır. Onun boşluğunu doldurmak zor, hatırasını yaşatmak ise boynumuzun borcudur. O'nu aynı zamanda insani hasletleri ile de hatırlayacağız. Acı tatlı günlerimizde yanımızda gördüğümüz, sıkıntılı zamanlarımızda akıl danıştığımız bir ağabeyimizi bundan sonra çok arayacak ve eksikliğini daima hissedeceğiz. Başta kederli ailesi olmak üzere, tüm basın camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Seni hiç unutmayacağız Feridun Ağabey..."

Feridun Fazıl Özsoy'un cenazesi 1 Nisan Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Narmanlı Camii'nden kaldırılacak.

Taziye mesajları

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "TGK'nın kurulması başta olmak üzere; mesleki örgütlenme sürecinde, uzun yıllar Genel Başkan Vekilliği yaparak kader birliği yaptığımız Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Feridun Fazıl Özsoy arkadaşımız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Özsoy'un vefat sebebiyle bir çok mesleki kuruluş da taziye mesajları yayınladı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri, Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu, Türkiye'nin bir çok ilinden gazeteciler cemiyeti ve federasyon başkanı ile Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Malatya gazeteciler cemiyeti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile gazeteciler mesaj yayınlayarak başsağlığı dileklerini paylaştılar.

Feridun Fazıl Özsoy'un özgeçmişi

19 Mayıs 1957 tarihinde Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dünyaya gelen Feridun Fazıl Özsoy, ilk ve ortaokulu Şenkaya'da bitirdikten sonra, lise öğrenimime Tokat Öğretmen Okulunda devam etti, 1974-1975 öğretim yılında buradan mezun olup eğitim ordusuna katıldı.

Öğretmen Özsoy

Özsoy, Van'ın merkeze bağlı Derebey Köyü'nde bir yıl öğretmenlik görevinden sonra, Erzurum'da Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına devam etti. Özsoy, Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü gece bölümünde okuyup, gündüzleri Erzurum merkeze bağlı Dereboğazı Köyü'nde Sınıf Öğretmeni ve Müdür Yetkili olarak 3 yıl görev yaptı. 1979 yılında ikinci üniversite olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin Eğitim Yönetimi ve Teftişi bölümünde master yapan Özsoy, 1980 sonrası Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu ile Erzurum Ortaokulunda Türkçe öğretmeni ve idareci olarak görev aldı.

Gazeteci Özsoy

1990 Yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin Lisans tamamlama programını bitiren Özsoy, aynı yıl TRT Kurumunun açtığı Prodüktör sınavını kazanarak, öğretmenlikten ayrılıp TRT Erzurum Radyosuna Prodüktör olarak geçiş yaptı.

TRT Kurumundaki görevim sebebiyle Türkiye'nin birçok yerini gezen ve sayısız programlara imza atan Özsoy, 2000 yılında merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçildi. 2007 yılından 2012 yılına kadar yayın kurulunda yer aldığı yerel Albayrak Gazetesi ve Erzurum Hakimiyet Gazetesi ile bir çok basın kuruluşunda yazılar kaleme alan Özsoy, 10 yıl Türkiye Gazeteciler Federasyonun Genel Başkan Yardımcılığı, 2013 yılından itibaren kurucusu olduğu Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun Genel Başkanlığını; kurucuları arasında olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun Genel Başkan Vekilliği ve Türkiye Spor Yazarları Erzurum İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren Özsoy, hem yerel basının gelişmesi hem de meslek örgütlenmesinin güçlenmesi adına önemli çalışmalara imza attı.

Özsoy, TRT Erzurum Radyosu Prodüktörlük görevinden 2019 yılında emekli olduktan sonra bölgesel yayın yapan Erzurum Pusula Gazetesinde günlük yazılar yazıyordu. Meslek yaşantısı boyunca bir çok ödül kazanan Özsoy, 2025 yılında sağlık sorunları sebebiyle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerini bıraktı. Özsoy, bu kuruluşların Onursal Başkanı seçildi. Özsoy, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Öğretmen Mefküre Özsoy ile evli olan Özsoy, Nusret Burak Özsoy, Şebnem Gülsüm Özsoy ve Mehmet Akif Özsoy'un babasıydı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı