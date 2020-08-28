ERZURUM Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları para ile otomobil aldılar Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları para ile otomobil aldılarERZURUM'da sanayi sitesindeki bir işyerinin duvarını balyozla delerek içeri giren 2 kişi, spiralle kestikleri kasadan 30 bin lira para çaldı.

Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları para ile otomobil aldılar

ERZURUM'da sanayi sitesindeki bir işyerinin duvarını balyozla delerek içeri giren 2 kişi, spiralle kestikleri kasadan 30 bin lira para çaldı. 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon aldıkları belirlenen şüpheliler, polisin 480 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı. Yakalanan 2 kişiden birinin, daha önce hırsızlık yaptıkları işyerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz 23 Ağustos Pazar günü merkez Yakutiye ilçesi sanayi semtinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yanyana bulunan işyerlerinin çatısından içeri giren 2 şüpheli, buldukları balyozla Nazif İncesu'ya ait hırdavat satılan işyerinin duvarını deldi. Açtıkları delikten girdikleri işyerinde bulunan spiralle çelik kasayı delerek içindeki yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı.

480 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEYEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde işyerine gelen Nazif İncesu, kasanın delinerek paranın çalındığını görünce polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı işyerinin güvenlik kamerasının 480 saatlik görüntüsünü izledi. Ekipler, hırsızlık olayının faillerinin O.A. (20) ve B.K. (21) olduğunu saptadı.

Özel ekip yaptıkları araştırmada çaldıkları parayla 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon alan şüpheliler O.A. ve B.K.'yı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

PLANLAMIŞ, TASARLAMIŞLAR

İşyeri soyulan Nazif İncesu, şüphelilerden O.A.'nın daha önce sanayi sitesindeki işyerlerinde çalıştığını belirterek, hırsızlığın planlı ve tasarlı olarak yapıldığını söyledi. Şüphelilerin pazar gün 21.00 sıralarında çatıdan içeri giren hırsızların işyerinin duvarını balyozla deldiklerini anlatan Nazif İncesu, "İçerde bulunan spiralle kasayı keserek 30 bin lira tutarındaki parayı almışlar. Kasadan çaldıkları paralarla kendilerine otomobil ve akıllı telefon almışlar. Yakalandıklarında üzerlerinde bin 400 lira para bulunmuş. Bu hırsızlık önceden planlanmış ve tasarlanmış. Şüpheliler kasanın nasıl kesileceğini bilen birileri sanki bu konuda deneyimleri varmış gibi" diye konuştu.

İşyerine güvenlik amacıyla kamera taktıracağını belirten İncesu, diğer güvenlik sistemlerini de kurduracaklarını belirtti.

Kaynak: DHA