ERZURUM Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak

Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmakRİZE ve Artvin'de yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri listede aranan bir teröristi etkisiz hale getiren 2 teröristi de sağ olarak yakalayan...

14.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:41

Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak

RİZE ve Artvin'de yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri listede aranan bir teröristi etkisiz hale getiren 2 teröristi de sağ olarak yakalayan güvenlik güçlerini ziyaret etti. PKK'lı teröristlerin amacının Karadeniz'e sızmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız? dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Jandarma Bölge Komutanlığı'na gelişinde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı. Jandarma Bölge Komutanı bahçesindeki törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Şenkaya kırsalında 12 ve 13 Temmuz günleri gerçekleştirilen gri listede aranan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyonla ilgili bilgi verdi. Vali Okay Memiş'in operasyonla ilgili değerlendirmesinden sonra konuşan Bakan Soylu, başarılı operasyonlarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonu adım adım takip ettiğini belirten Bakan Soylu, "Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi, bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirdiğimiz teröristler var ama bunların amacı Karadeniz Bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Siz de ve biz de biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz'i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler. Şimdi oraya tekrar sızmaya çalışıyorlardı. Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız? diye konuştu.

CUDİ'NİN GÖBEĞİNE 18 KULE İLE GİRDİK

Şu anda 620 timin üzerinde güvenlik gücünün Gabar, Cudi, Çemçe, Şenyayla, Kato Dağı, Kel Mehmet, Hakkari sınırlarında, sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi'nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün bakan yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran sayın Cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu. Bugün Cudi'de başlattığımız ve 15 Temmuzdaki en genç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır.

TERÖRİST SAYISINI 300'ÜN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Soylu, yurt içinde 407 terörist kaldığını bu ayın sonuna kadar 400'ün altına düşüreceklerini belirterek, "İnanıyorum ki ağustos ve eylülde bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha, bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bu milletin 780 bin kilometre karesinde bizim evlatlarımız sizin ortaya koyduğunuz irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklar doktor ve mühendis olacaklar. Bu memlekete iyi evlatlar yetiştirecekler. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. O kadar büyük ve güzel işler yapıyorsunuz ki zannetmeyin ki sadece PKK terörizmiyle ve teröristiyle mücadele ediyorsunuz, hayır onun arkasındaki büyük güçlere ders veriyorsunuz. Türk polisinin ve jandarmasının bu ülkeye pusu kuranlara karşı neler yapabileceğini gösteriyor? diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi'nde Vilayetler Evi'ne ait V Otels'de bir süre dinlendikten sonra Ankara'ya gitmek üzere havalimanına geçti.

ERZURUM Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı Dünya
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi Güncel
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sıla Ezgi Mola Filiz Akın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: ERZURUM Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz'e sızmak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 22:43:27. #1.14#
title