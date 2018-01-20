Erzurum Babası Şehit, Kaymakam Safitürk'ü Anlattı

Babası şehit, Kaymakam Safitürk'ü anlattı

Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (71), oğlunun anılarını ve duygularını gençlerle paylaştı. Şehit babası Safitürk ile birlikte Karskapı Şehitliği'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri, her bir şehit mezarı başında Türk bayrağı açarak dua etti.