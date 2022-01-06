Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü, cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar sonrası soğuk havanın etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlar da buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Ev ve iş yerlerin camlarının buz tuttuğu kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kars

Kars'ta ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin buz temizleme çalışması yürüttüğü kentte, akarsu ve dereler de dondu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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