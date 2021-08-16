Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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