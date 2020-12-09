Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)

09.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:59
Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)

YOLLARI SİS BASTIKar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da, 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi.

YOLLARI SİS BASTI

Kar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da, 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yük taşıyan TIR sürücüleri, Erzurum-Kars yolu Nenehatun Mahallesi çevresinde araçlarını park ederek, yağışın etkisini kaybetmesini bekledi. Kar yağışıyla birlikte Erzurum'u çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler dikkatle ilerledi. 


Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

İlgili Haberler

Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı
Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı
Ağrılılar güne karla uyandı
Ağrılılar güne karla uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
- Manisa güne sisle uyandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Öner Erkan Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2) - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:02:07. #1.14#
title