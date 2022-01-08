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Soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğukların etkisiyle araçların camlarında ve ağaçlarda kırağı oluştu. Yol ve kaldırımların buz tuttuğu kentte, dondurucu soğuk nedeniyle cami bahçelerindeki şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, ev ve iş yerlerin camları ise buz tuttu.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, dereler dondu.

Vatandaşlar araçlarını naylon ve battaniyelerle kapladı.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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