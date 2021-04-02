Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur görülecek.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfır, Erzincan ve Ağrı'da 3, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum'da 8, Ardahan ve Ağrı'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 127, Sarıkamış'ta 98 ve Konaklı'da 85 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Sezen Aksu Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:39:25. #1.15#
title