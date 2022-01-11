Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta gece başlayan kar, sabah da etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Etrafın beyaza büründüğü kentte, belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da ise karın ardından sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.