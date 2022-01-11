Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta gece başlayan kar, sabah da etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Etrafın beyaza büründüğü kentte, belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da ise karın ardından sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

 Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title