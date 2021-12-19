Kkar etkili oluyor (2) - Haberler
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Kkar etkili oluyor (2)

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kar yağışı Seyir halindeki araçlar Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ERZİNCAN (AA) - Kar yağışı

Seyir halindeki araçlar Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 35 santimetreye ulaştı.

Kuşlar ile sokak hayvanları kar örtüsünün altında yiyecek bulmaya çalıştı.

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

Kkar etkili oluyor (2)

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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