Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Cami şadırvanları ile çeşmelerin de buz tuttuğu kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ağrı'da ise dondurucu soğuklar yüzünden dere ve nehirler buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.