Erzurum Araştırma Görevlisinden 'İnfografik Habercilik' Araştırması

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, yeni bir habercilik türü olan 'infografik habercilik'le ilgili çalışma başlattı. Göz takip cihazı kullanarak okuyucunun görsel hale getirilen verilerde nelere dikkat ettiğini belirlemeye çalışan Aslıhan Zinderen, Çalışma sonunda infografik tasarım ya da haber görselleştirmesinde çalışacak akademisyenler ve gazeteciler için infografik ilkeleri ortaya koymayı amaçladık dedi.

İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, doktora çalışması için Türkiye'nin yeni tanımaya başladığı 'infografik habercilik'i analiz etmeye başladı. Danışman hocası ve İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Alanka ile birlikte infografik habercilik konusunda öncelikle öğrenciler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bir çok bilim dalında kullanılan 'göz takip' cihazıyla öğrencileri tek tek testen geçiren Zinderen, bilgisayarda açılan infografik tasarımlarda nelerin dikkat çektiğini belirledi. Göz takip cihazıyla öğrencilerin en çok neyi inceledikleri, neye baktıklarını tespit eden Aslıhan Zinderen, araştırma sonucunu bir rapor haline getirecek.

İnfografik habercilikle Türkiye'nin yeni tanıştığını sadece bir ajansın kullandığını belirten Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen, haberlerde veri görselleştirme ve ideal tasarımın nasıl olması gerektiği konusunu çalıştımlarını anlattı. İki hafta sürecek araştırmanın ilk etabında iletişim fakültesi öğrencilerinin infografik haberlerde nelere dikkat ettiğini belirleyeceklerini vurgulayan Zinderen, Göz takip cihazıyla araştırmaya katılan öğrencilerin hangi görsele odaklandığını, haberi nasıl okuduğunu tespit ediyoruz. Okuyucu eksenli çalışmada yaptığımız ilk araştırmada öğrencilerin haritalara bakmadığını, grafikleri okumada zorlandıklarını görüyoruz. Çok fazla renk kullanımının da okumayı zorlaştırdığını belirledik. Şu ana kadar öğrencilerin belli kelimelere odaklandıklarını gördük. Göz takip cihazıyla tespit ettiğimize göre öğrenciler, şiddet, ölüm, yaralanma gibi kelimelere daha çok odaklanıyorlar diye konuştu.

Göz takip cihazıyla yaklaşık 2 hafta sürecek çalışmanın ardından elde ettikleri bulguları analiz edeceklerini kaydeden Zinderen, infografik tasarım yapacak ya da ileride bu konuda çalışma yapacak akademisyenler ile gazeteciler için 'infografik tasarım ilkelerini' ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

TÜBİTAK PROJESİ OLARAK SUNACAĞIZ

Doktora öğrencisi Aslıhan Zinderen'in geleneksel habercilikten farklı olarak infografik haber verilerinin analizine dönük bir çalışma yaptığını belirten Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Alanka, Göz takip cihazıyla yeni bir habercilik türü olan infografik haberlerin yani görselleştirilmiş verilerin nasıl algılandığı, okuyucu tarafından en çok nerelere bakıldığı anlamaya çalışıyoruz. Görselleştirilen verilen okuyucunun takibini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına dikkat çekecek bir analiz olacak. Doktora için yapılan bu analizi TÜBİTAK projesi olarak ta sunmayı düşünüyoruz. Herşeyin çok hızlı tüketildiği bir çağdayız. Haber okuma alışkanlığı azalıyor. Görsellerin, fotoğrafın ya da görsel malzemenin kullanıldığı haberleri okuyucuda nasıl bir etki yaptığını belirlemiş olacağız dedi.

Kaynak: DHA