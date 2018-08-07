Erzurum Araç Varlığında Yüzde 3.4'lük Artış

Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.46'lık artışla 114 bin 756'dan 118 bin 735'e, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise yüzde 4.01'lik artışla 56 bin 425'ten 58 bin 743'e yükseldi.

Otomobil varlığı Türkiye toplamında yüzde 0.47'lik oran gösteren Erzurum'da bin kişiye düşen araç sayısı 156, otomobil sayısı ise 78 oldu.

ERZURUM HAZİRAN 2018

TÜİK 2018 Haziran dönemi motorlu kara taşıtı sayısı iller dağılımını paylaştı. Erzurum'da 58 bin 743 otomobil, 2 bin 953 minibüs, bin 154 otobüs, 26 bin 749 kamyonet, 5 bin 860 kamyon, 2 bin 736 motosiklet, 705 özel amaçlı taşıt ve 19 bin 835 traktör olmak üzere toplam 118 bin 735 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma merkezince kaydedilen hesaplamalara göre Haziran dönemi bazında Erzurum'da 118 bin 735, KUDAKA Bölgesinde 192 bin 498, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 318 bin 578, Doğu Anadolu Bölgesinde 767 bin 147 motorlu kara taşıtı; Erzurum'da 58 bin 743, KUDAKA Bölgesinde 93 bin 84, Kuzeydoğu'da 125 bin 599, Doğu Anadolu'da ise 337 bin 69 otomobil trafiğe kayıtlı durumda bulunuyor.

ERZURUM 44'ÜNCÜ SIRADA

Erzurum Taşıt varlığı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 44'üncü sırada yer buldu. Motorlu Kara taşıtı sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Tokat, Isparta, Çorum, Malatya, Osmaniye, Sivas, Edirne, Zonguldak, Uşak, Burdur, Ordu, Kırklareli, Kastamonu, Diyarbakır, Aksaray, Elazığ, Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum trafiğe kayıtlı otomobil sayısı bakımından 42'inci sırada yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Manisa, Hatay, Balıkesir, Muğla, Denizli, Aydın, Samsun, Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Kütahya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Çanakkale, Malatya, Afyonkarahisar, Sivas, Çorum, Isparta, Tokat, Osmaniye, Ordu, Elazığ, Edirne, Uşak, Kastamonu, Aksaray, Kırklareli, Erzurum otomobil sayısının en yüksek olduğu iller olarak bildirildi.

HAZİRAN AYINDA 64 BİN 341 ADET TAŞIT TRAFİĞE KATILDI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Haziran ayında 64 bin 341 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 64 BİN 341 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35,9 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72,6, kamyonette yüzde 50,4, kamyonda yüzde 42,3, motosiklette yüzde 16,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,2, traktörde yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 16,2 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 32,7 AZALDI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 32,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyon yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 24, motosiklette ise yüzde 3,7 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 460 bin 639 adet arttı

Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı.

HAZİRAN AYINDA 617 BİN 217 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 617 bin 217 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,1 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36,1'i dizel, yüzde 25,4'ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,4'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz, yüzde 21,1'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerde oldu. - ERZURUM